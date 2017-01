Sie wussten, worauf sie sich einließen, als sie den Jemen zu ihrer Wahlheimat machten. Dieses zunächst theoretische Wissen verwandelte sich dann immer mehr in unberechenbare Realität. Was tut man, wenn durch die getroffenen Entscheidungen nicht nur das eigene Leben bedroht wird, sondern auch das der Kinder? Was, wenn einem plötzlich alles abverlangt wird? Amiira Ann erzählt bewegend nah, wie sie und ihre Familie mit der realen Angst umgegangen sind.

Kurz nach der Jahrtausendwende lebten wir mit unseren 3 Kindern ein paar Jahre in einem anderen Land. Es ist heutzutage eines der ärmsten Länder der Welt, weil es vom Bombenhagel durch Saudi-Arabien und von einem barbarischen Bürgerkrieg zwischen Sunniten und Schiiten systematisch zerstört wird. Das Land der Königin von Saba ist faszinierend und wunderschön mit vielen Gegensätzen. Seine Bewohner sind unsagbar gastfreundlich und begeistern mit ihren großen schwarzen Augen, der cappuccinofarbenen Haut und ihrer kontaktfreudigen, charmanten Art. Wir lieben dieses Land und seine Leute und haben viele schöne Erfahrungen mit liebenswerten Jemeniten gemacht! Unsere Kinder betrachten den Jemen auch heute noch als ihre Heimat. Allerdings kamen wir in eben dieser unserer Wahlheimat auch in ein paar brenzlige Situationen, die uns Angst eingejagt und hilflos gemacht haben. Einmal war ich mit 2 Freundinnen am Strand, als eine Tsunamiwelle 8 Kinder von einem Felsen spülte. Wir versuchten, ihnen zu helfen, mussten aber hilflos und völlig verstört mit ansehen, wie sie ertranken. Das hat uns sehr zugesetzt und traumatisiert.

Das Auto brannte lichterloh

Es war dann genau ein Jahr später, als wir eines Nachts von einer ohrenbetäubenden Explosion aus dem Schlaf gerissen wurden. Das Auto in unserem Hof brannte lichterloh. Wir sprangen aus dem Bett und versuchten fieberhaft, das Feuer zu löschen. Am nächsten Tag fanden wir einen Drohbrief in unserem Hof liegen. Al Kaida bekannte sich darin zu diesem Anschlag und warnte uns, dass Schlimmeres passiere, falls wir in den nächsten Tagen nicht verschwinden würden.

Unsere Körper reagierten auf das, was wir erst später als „Angst“ erkannten: Herzklopfen, Schweißausbrüche, Muskelverspannungen, erhöhte Reaktionsbereitschaft und Einschlafstörungen. Diese körperlichen Symptome der Angst sind normale physische Reaktionen, die im Extremfall das Überleben sichern sollen. Sie sollen den Körper auf eine Kampf- oder Flucht-Situation vorbereiten.

Die einheimische Polizei, die Deutsche Botschaft, unsere Freunde zu Hause und dort vor Ort, alle empfahlen uns zu verschwinden. „Wir können nicht für eure Sicherheit garantieren!“, mahnten uns die Sicherheitsbeamten.

Natürlich machte ich mir als Mutter große Sorgen um unsere Kinder. Eine Mutter denkt automatisch zuerst an ihre Kinder. Meine Gedanken wanderten zurück. Viele unserer Lieben hatten uns gewarnt, als wir uns vor ein paar Jahren entschlossen hatten, hierher zu ziehen. „Es ist zu gefährlich für Ausländer!“ Das hatten wir dann aber nie so empfunden, auch wenn wir nicht blauäugig waren und es uns immer bewusst war, dass wir als Christen nicht von allen Menschen hier gern gesehen wurden. Obwohl unsere Nachbarn uns dauernd freundlich begegnet waren, gab es immer Pläne für den Notfall. Prompt erinnerte ich mich daran, wie ich vor unserer Ausreise unseren Kindern die biblische Geschichte von Daniel und seinen Freunden im Feuerofen vorgelesen hatte. Während wir uns die Bilder angeschaut hatten, war auf einmal ein außerordentlicher Friede über mich gekommen, weil mir bewusst geworden war, dass den Männern, die erst ins Feuer geworfen und dann gerettet wurden, nicht einmal der Ansatz von Rauch angehaftet hatte. Ein Engel hatte sie beschützt. Er würde doch auch uns beschützen! Und wir würden nicht einmal nach Feuer riechen!

Bild: Detlef Eigenbrodt