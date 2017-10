NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Was diese Worte meinen, hängt immer maßgeblich davon ab, wer sie spricht. In welchem Zusammenhang. Und mit welcher Haltung. Ausgrenzend, abgrenzend, vernichtend können sie sein. Aber auch willkommen heißend, integrierend und aufbauend. Detlef Eigenbrodt hat sich das angeschaut und sagt, was er meint.

Wir stehen erneut vor einer Wahl. Der nämlich, wer in den nächsten Jahren unser Land regieren soll. Dabei haben wir so viele Erwartungen und Hoffnungen, die zum Teil unterschiedlicher nicht sein könnten. Nüchtern und differenziert betrachtet wird schnell klar, dass nicht alle erfüllbar sind. Aber wer ist schon nüchtern und differenziert, wenn es um die eigenen Erwartungen geht? Neben den Erwartungen parken die Enttäuschungen. Ernüchterungen. Die, die sich einstellen, wenn einem alles zu viel wird und man meint, betrogen und belogen zu werden. Und sich nicht dagegen wehren zu können. Wenn man meint, als „kleiner Mann“ am Ende der Hackordnung zu stehen und ertragen zu müssen, was „die da oben“ verbockt haben. Man spricht von Intrigen, Korruption und Betrug. Und hat es vermutlich auch genau damit zu tun. Erschrocken sind vor allem die, die erwartet hatten, dass so etwas nicht vorkommen würde. Lethargisch bleiben die, die meinten, sie hätten ohnehin immer gewusst, dass es so kommt.

Zwei Beispiele: Die Ehe für alle wird als bereits lange diskutiertes und immer wieder verschobenes Thema unter dem Druck des Wahlkampfes „plötzlich“ neu auf die Tagesordnung gesetzt. Ein lauter Aufschrei durchzieht das Land, gerade so, als wäre man nicht mit der Fragestellung vertraut und müsse sich erst mal einarbeiten. Dass dann auch noch die CDU als Partei, die sich besonders für die Einhaltung biblisch-ethischer Prinzipien im Allgemeinen und den Schutz des christlichen Ehe- und Familienbildes im Speziellen stark macht, diesem Vorgehen kein Ende setzt und das Gesetz mitbeschließt, finden besonders Wertkonservative enttäuschend. Dann kommt das große Brüllen auf, ob Dieselmotoren wirklich sauber sind und ob sie nicht eigentlich – zum Schutz der Gesundheit der Menschen – von den Straßen verbannt werden müssten. Leider fällt in der ganzen Diskussion etwas knapp aus, dass es hier weniger um die Motoren selbst geht als vielmehr um den unverschämten Betrug der Autokonzerne. Die hatten schließlich fröhlich falsche Angaben gemacht und zeigen sich jetzt pikiert, wenn man ihnen das vorhält.

Verkehrte Welt? Nein. Es ist Wahlkampf! Politiker, die das Land gemeinsam gestalten sollten, hacken aufeinander herum als seien wir verbal in die Steinzeit zurückgefallen. Das wird auch nicht einfacher dadurch, dass es kaum noch wahrnehmbare Unterschiede bei den großen politischen Positionen gibt. Im Gegenteil. Wenn man sich nämlich nicht durch Programme abgrenzen kann, dann versucht man die Leistung des anderen zu diskreditieren, um die eigene besser aussehen zu lassen. Hier gilt, was ich Eingangs schon sagte: würden unsere Politiker diesen Bereich nüchtern und differenziert betrachten, dann würden sie schnell darauf kommen, welcher Unsinn da abläuft. Aber welcher Politiker ist schon nüchtern und differenziert, wenn es um Prozentpunkte bei den kommenden Wahlen geht?

Der Wähler indes ärgert sich sehr. Weil er sich betrogen fühlt, wehrlos ausgeliefert, und meint, er könne all diesem wirren und dummen Treiben eh kein Ende setzen. Und am Ende sei es egal, wen man wähle, sie seien schließlich alle nicht besser als die Anderen. Das nennt man dann Politikverdrossenheit. Kann ich gut verstehen. Kann ich nachvollziehen. Kann ich einordnen. Kann ich aber nicht gutheißen.

Gehen wir mal kurz auf die Metaebene: stellen Sie sich vor, Sie stünden auf einem hohen Vorsprung und schauten hinab. Dort unten sähen Sie Ihr Leben, Ihre Gesellschaft, Ihr Land, die ganze Welt. Praktisch aus der Vogelperspektive, herausgenommen aus dem kleinen engen Treiben da unten, mit viel Freiheit und Raum um sich herum. Und dann versuchen Sie, das große, ganze Bild auf sich wirken zu lassen. So, als würde ein Fachmagazin Sie um Ihre Beurteilung zur Lage der Nation bitten. Mit Abstand, nüchtern, besonnen, distanziert, differenziert und frei von aller eigenen Rechthaberei. Was sehen Sie dann?

Freiheit

Was für ein kostbares Gut wir doch haben, frei zu sein! Frei im Denken, frei in der Äußerung unserer Ansichten, frei in der Berichterstattung, frei in der Wahl und Ausübung unseres Glaubens. Diese Freiheit wird uns garantiert vom Grundgesetz. Diese Freiheit verpflichtet uns zu Respekt und Achtung. Weil jeder andere genauso frei sein darf, wie wir es sind und sein wollen. Die große Herausforderung dabei ist, dass wir oft und gerne meinen, unsere Position sei die Richtige, und zwar die einzig Richtige. Und wer sich der nicht annähert und unterstellt, hat sein eigenes Recht auf Freiheit verwirkt. Nein! Wir sind alle frei! Frei zu leben und zu lieben, frei von der Beurteilung anderer und frei von der eigenen Festlegung. Biblisch gesehen könnten wir hier den Begriff Barmherzigkeit zuordnen. Ein Ausdruck, der das Verhalten untereinander regeln könnte. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg´ auch keinem andern zu“. Mach dich frei von deiner ewigen Rechthaberei und Besserwisserei. Erinnere dich daran, dass du nicht allein da bist. Gewähre anderen die Freiheit, die du selbst so liebst. Voilà. So geht’s doch gut voran. Unser Staat sorgt dafür, dass diese Freiheit jedem zusteht. Mal ehrlich: möchten Sie gerne darauf verzichten und stattdessen in einem anderen Staat leben? Istanbul ist zwar eine großartig schöne Stadt, aber das ganze Drum Herum schreit doch zum Himmel!

Großzügigkeit

Nehmen wir mal an, wir seien in großer Not und bräuchten Hilfe. Könnten uns alleine einfach nicht mehr aufrichten, seien zum grandiosen Scheitern verurteilt. Nehmen wir an, die Zukunft sei absolut aussichtslos, und wenn nicht von irgendwoher irgendjemand käme um uns irgendwie unter die Arme zu greifen, dann seien wir verloren. Ich habe da gerade ein Bild vor Augen – von einer Frau in den Nachrichten, deren Haus bei einem Hochwasser völlig überflutet wurde. Sie weint, ist verzweifelt und hat gefühlt alles verloren. Schrecklich …

