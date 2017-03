NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Vier große „sola“, also „allein durch…“, hat uns die Reformation hinterlassen. Und irgendwie glauben wir, dass die auch eine Bedeutung für unseren heutigen Alltag haben müssen. Also alltagstauglich sein sozusagen. Dass wir dabei manchmal das, was uns gut gefällt, mit dem durcheinander bringen, was uns gut tun würde, ist menschlich. Doch die Gnade ist göttlich. Die erste von insgesamt vier Betrachtungen.

Ein Bekannter von uns ist anscheinend sehr fotogen. Auf jeden Fall erhält er mehr Fotos als ihm lieb ist. Auf denen ist er dann am Lenkrad seines Wagens sitzend abgebildet. Schlechte Qualität, aber teuer. Folglich musste er innerhalb eines Jahres seinen Führerschein zweimal abgeben. Beim 2. Mal legte er ohne Zögern Widerspruch ein, denn diese Strafe wurde nur deshalb verhängt, weil er im gleichen Jahr schon einmal viel zu schnell unterwegs gewesen war. Seine Argumentation vor dem Richter erschien logisch: Er hätte ja schon für das erste Vergehen die fällige Strafe bezahlt, deshalb dürfte diese nun nicht noch einmal mit einbezogen und zu seinem neuen Verkehrsdelikt hinzuaddiert werden. Der Richter wusste, dass unser Bekannter im kirchlichen Dienst tätig ist, und entgegnete: „Als Christ verstehe ich Ihr biblisches Verständnis von Gnade, dieses Verständnis ist jedoch nicht Teil unserer staatlichen Rechtsprechung.“

Gott stellt ein Schild auf

Gottes Konzept von Gnade ist ganz anders – fast zu schön, um wahr zu sein. Die Gnade, die er erweist, steht für einen vollkommenen Freispruch ohne versteckte Auflagen. Sie wird gewährt ohne Rücksicht auf unser Vermögen oder Unvermögen, seinem Standard zu entsprechen. Sein wohlwollendes Angebot heißt: „Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken“ (Heb. 10,16–17). Und noch schöner: „Gott wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen“ (Micha 7,19)! Zusätzlich stellt Gott ein Schild auf, das für uns persönlich und auch für alle anderen gilt: „Fischen verboten!“ So ist die freundliche, gütige, entgegenkommende und großzügige Gnade Gottes. Sie ist sein unverdientes Geschenk an uns Menschen.

„Gottes Gnade ordnet unsere Vergangenheit und befreit uns zu einem echten Neuanfang.“

Ich lass dich nicht im Stich

Wie gut, dass Gott so anders ist als wir Menschen. Wie gut, dass Gottes Gnade so anders ist! Sie vergibt und spricht uns frei. Sie ist gnädig und nicht gnadenlos. Um Gottes Gerechtigkeit zu genügen übernimmt er selbst die Kosten, die wir nie bezahlen könnten. Dafür gab Jesus sein Leben am Kreuz von Golgatha. So kamen und kommen auch heute Gerechtigkeit und Gnade zu ihrem Recht. So steht es in der Bibel, und dazu steht Gott – auch in unserem Fall. Trotzdem tun wir Menschen uns manchmal schwer, die Gunst und Freundlichkeit Gottes für uns selbst in Anspruch zu nehmen – besonders dann, wenn wir versagt oder Gott enttäuscht haben. Nehmen wir mal Petrus, einen Nachfolger und engen Vertrauten von Jesus (Mk. 14). Petrus hatte inbrünstig beteuert, dass er Jesus ganz sicher nicht im Stich lassen und ihm untreu werden würde. Auch wenn alle anderen das täten – er ganz sicher nicht! Er würde sich niemals von Jesus distanzieren und ihn nie verleugnen! Niemals! Ja, und dann, nur wenige Stunden später, war es schon passiert. Petrus hatte bitterlich versagt. Er hatte …

Lesen Sie den vollständigen Beitrag in der kostenfreien Printausgabe.

HEFT HIER KOSTENLOS BESTELLEN.

Bild: Petinov Sergey Mihilovich/shutterstock.com