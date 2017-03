NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Sie ist attraktiv, sie ist schwarz, sie ist erfolgreich. Dr. Madeline Manning Mims war die erste Schwarze, die olympisches Gold über 800 Meter holte, einer Disziplin, von der der Mythos meinte, dass Nichtweiße dafür völlig ungeeignet wären. Kürzlich war sie zum Start der SRS-Werteoffensive zu Gast auf dem Kongress christlicher Führungskräfte in Nürnberg und nahm sich Zeit für dieses Gespräch mit Detlef Eigenbrodt.

Madeline, wie definieren Sie den Begriff “Vorbild”?

Ein Vorbild ist jemand, der andere wertschätzt und zu ihnen aufsieht. Jemand, dessen Benehmen, Verhalten und Einfluss Menschen dazu anspornt, ihn oder sie zu imitieren, nachzuahmen oder so sein zu wollen, wie das Vorbild selbst.

„Ich bin eine Nachfolgerin Christi und versuche, seine Weisheit und seine Lebensführung täglich in mein eigenes Leben zu integrieren.“

In welchen Situationen brauchten Sie so jemanden?

Als ich noch ein Mädchen war und mich nach und nach zur Frau entwickelte, war es für mich wesentlich, ein solches Vorbild zu haben.

Und hatten Sie eins?

Ja. Meine Mutter erfüllt diese Funktion für mich. Sie war solch eine gottzugewandte Frau, eine Beterin, erfüllt mit Liebe und tiefer Leidenschaft für und echter Hingabe an andere Menschen.

Ist Ihre Mutter dann auch Ihr geistliches Vorbild geworden?

So sehr ich meine Mutter geschätzt und geliebt habe, mein eigentliches Vorbild im Glauben ist Jesus Christus selbst. Ich bin eine Nachfolgerin Christi und versuche, seine Weisheit und seine Lebensführung täglich in mein eigenes Leben zu integrieren. Das bedeutet, Gott und meinen Nächsten mit meinem ganzen Herzen, mit all meiner Seele und meiner ganzen Kraft genau so zu lieben wie mich selbst.

Ein großes Ziel, Frau Manning Mims. Wer oder was inspiriert Sie dazu, es nicht aus den Augen zu verlieren?

Zuerst Gott selbst, als nächstes meine Mutter und dann eine Frau namens Wilma Rudolph. Wilma Rudolph war 1960 in Rom dreifache Trägerin olympischen Golds. Die schwarze US-Amerikanerin war die schnellste Läuferin der Welt. Ich war zwölf Jahre alt, als ich das erste Mal ihren Namen in Verbindung mit den Olympischen Spielen hörte. 1967 traf ich sie dann persönlich während der Panamerikanischen Spiele in Toronto, Kanada, und wir wurden Freunde. Der Rat, den sie mir da gab, war ein demütiges Wort der Ermutigung. Sie meinte, dass ihre Zeit vorüber wäre und ich es angehen und meiner Bestimmung als Weltklasse-Läuferin gerecht werden solle. “Das ist deine Zeit”, sagte sie zu mir, “geh raus und hol dir das Gold!” Inspiriert folgte ich ihrem Rat, lief und gewann. Ein Anderer, zu dem ich bewundernd aufschaue, war der Olympionik Jesse Owens. Jesse kam aus meiner Heimatstadt und gewann bei den Spielen 1936 in Berlin vier Goldmedaillen. 1968 lernte ich ihn bei meiner ersten Olympiade in Mexiko Stadt persönlich kennen. Wir unterhielten uns und ich war überwältigt von dem, was dieser Mann alles über mich wusste. Er hatte meine bisherige Karriere verfolgt und sagte: “Madeline, dieses Gold gehört dir. Jetzt geh da raus und hol es dir!” Ich sagte nur brav “Yes, Sir” und holte es mir …

Bild: Madeline Manning Mims