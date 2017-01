Was führt jemanden dazu, Soldat zu werden? Sich in Situationen zu bringen, die gefährlich sein können? Wie begegnet man der Angst? Welche Rolle spielen Waghalsigkeit und Abenteuerlust? Hans-Christian Köhnke schreibt einen flammenden Appell. Einen, der es in sich hat. Einen, der uns wachrüttelt. Und einen, der sich nicht auf die eigene Kraft und Stärke verlässt.

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner „ersten großen Liebe“. Sie teilte mir damals mit, dass ihre Mutter besorgt darüber sei, dass ich den Fallschirmspringerlehrgang mitmachen wolle. Schließlich könne da „viel passieren“. Das war etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Frei nach dem Motto: Wer will schon „Schisser“ als Freunde haben? Ein Grund, weshalb ich mit 17 Jahren den Entschluss fasste, Soldat zu werden, war genau der: Ich wollte einen Beruf, der von Berufung kommt und bei dem ich nicht von Anbeginn hinter einem – wie auch immer gearteten – Schreibtisch verkalke! Anders formuliert: Ich wollte, dass in meinem Leben etwas passiert! Und wenn eine Auseinandersetzung – damals wäre das ja dann die zwischen Ost & West gewesen – kommen sollte, dann hatte ich vor, nicht nur kämpfen zu wollen, sondern auch professionell darauf vorbereitet zu sein und kämpfen zu können.

Ich will nicht weglaufen

Vor diesem Hintergrund suchte ich während meiner Ausbildung zum Offizier Gelegenheiten und Ausbildungsabschnitte, um meine Grenzen auszutesten und wenn möglich zu erweitern. Dies betraf sowohl meinen geistigen als auch körperlichen Horizont. Ich hatte schon immer große Mühe, Menschen ernst zu nehmen, die am liebsten vor Herausforderungen weglaufen. Solche Personen kamen für mich nie als Vorbild in Frage, sondern vielmehr diejenigen, die ungeachtet der Gefahr für Leib und Leben den von ihnen als richtig erkannten Kurs einschlugen und hielten. Wie zum Beispiel die Persönlichkeiten des Widerstandes gegen Hitler (den Überflüssigen) und seine Schergen!

So war es für mich selbstverständlich, mich mit möglichen Konsequenzen des Soldaten- und insbesondere Offizier-Berufs auseinanderzusetzen. Dabei waren, sind und bleiben Aufrichtigkeit, Verantwortung und Wahrhaftigkeit vor Gott und den gerade auch mir anvertrauten Menschen für mich entscheidende Charaktereigenschaften! Jeder von uns ist vermutlich schon Menschen begegnet, die kein Rückgrat haben, sondern an der Stelle lediglich einen Haken, an dem der Hintern aufgehängt ist. Wer will von solchen schon geführt werden? Das mag manchem vielleicht zu martialisch klingen und ich gebe offen zu, dass mir dies Rückgrat beweisen beileibe nicht in jeder Situation gelang. Gleichwohl werde ich an diesem Ziel festhalten! Nur dann werde ich am Ende meines Lebens annähernd sagen können: Ich habe zumindest versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu leben.

Wie ein Lahmer auf Krücken

Gerade an diesem Punkt bin ich voller Dankbarkeit, dem Gott zu gehören, der mich am Ende nicht nach Gelingen oder Versagen be- oder verurteilen wird. Ihm will ich mit offenem Herzen und befreitem Gewissen eines sagen können, wenn ich dereinst vor ihn trete: „Ich habe manches verbockt, vieles nicht geschafft und beileibe nicht alles richtig gemacht, aber ich habe es versucht. Ich habe es von Herzen und immer wieder versucht und Dank Jesu Christi Blut, das er auch für mich vergossen hat, habe ich mich auf deine Zusage gestützt wie ein Lahmer auf seine Krücken, dass du dich am Ende meines irdischen Lebens zu mir stellen und mich in Gnaden annehmen wirst!“ Ohne diese Gewissheit will ich nicht mehr leben und kann ich schon gar nicht in Frieden sterben! Doch zurück zu meinem Beruf.

Im weiteren Verlauf meines Werdeganges habe ich Seminare geleitet, die Kameraden auf ihren Einsatz auch mental vorbereiten sollten. Im Teil „Umgang mit Verwundung und Tod“, stellte ich den Teilnehmern die Frage, welches Ziel ihr Leben habe, und zwar Ziel in dem Sinne, dass es sich lohne, das eigene Leben daran auszurichten. Die Masse tat sich schwer damit und fragte, wozu das gut sein solle in der Einsatzvorbereitung? Ich machte ihnen deutlich, dass, wenn ich nicht weiß, wofür ich lebe, ich auch anderen nicht sagen – geschweige denn vermitteln – kann, wofür es sich lohnen solle zu sterben. Als Vorgesetzter kann ich von Unterstellten nicht erwarten, dass sie meine Handlung stets verstehen oder gar meine Meinung teilen. Aber als Untergebener erwarte ich von meinem Vorgesetzten, der mich in, durch und natürlich möglichst aus der Gefahr herausführen soll, dass er diese Vertrauensebene durchdrungen hat und bereit ist, sie verantwortlich auszufüllen!

Bild: Hans-Christian Köhnke