NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

DSDS, X-Factor, the Voice, GNTM – das sind nur einige der Formate, die millionenfach geschaut werden und dem Gewinner am Ende Ruhm, Erfolg und Ehre versprechen. Das, was man „scripted reality“, also „durchs Drehbuch optimierte Realität“ nennt, macht auf unzählige Zuschauer den Eindruck, wahr, echt und nachahmenswert zu sein. Idole werden erschaffen, auch aus Gründen der Zuschauerbindung und des Erhalts von Marktanteilen. Hauptzielgruppe: Junge Menschen. Drei von ihnen leben in Mosbach und setzten sich zusammen um das Phänomen aus ihrer Perspektive zu erklären.

„Ich habe heute leider kein Foto für dich!“ – den meisten von uns ist dieses Zitat von Heidi Klum geläufig. Kein Wunder, es fällt ja auch in jeder Folge von Germany’s next Topmodel, einer Castingshow, die vor allem in unserer Generation mehr als nur beiläufig bekannt ist. Für die, die GNTM nicht kennen: Mädels ab 16 Jahren, mit dem Traum Model zu werden, können sich bei einem öffentlichen Casting vorstellen und 25 von ihnen werden mit auf die Reise genommen. In sogenannten Challenges werden die Mädchen auf die Probe gestellt und für das spätere Modelleben vorbereitet. Doch nur eine von ihnen kann Germany’s next Topmodel werden, das dann bei einem großen Finale in Deutschland gekürt wird. Ab dem Start im Februar ist es das Topthema überall. Doch wieso? Weil Heidi Klum oder die Mädels Vorbilder für uns sind? Weil wir so sein wollen wie sie? Und wenn ja, warum? Seien wir ehrlich, die Meisten von uns haben sich schon mal so eine Figur gewünscht. Auch der Ehrgeiz und der Mut, an so einer Show teilzunehmen, würden uns manchmal guttun. Doch wären wir wirklich gerne wie sie? Was bedeutet es überhaupt, so wie sie zu sein? Und wen nehmen wir uns eigentlich als Vorbild?

Ein Beispiel, nach dem man sich richtet

Wir haben einen Blick in den Duden geworfen: Ein Vorbild ist eine Person oder Sache, die als [idealisiertes] Muster, als Beispiel angesehen wird, nach dem man sich richtet. Nachdem wir uns bei einer Tasse Tee darüber unterhalten hatten, stellten wir fest, dass wir unsere Vorbilder nach unseren Werten auswählen. Personen, die uns Werte vermitteln oder deren Werte wir teilen, werden also unsere Vorbilder. Uns ist aufgefallen, dass wir diese zuallererst in unseren Familien finden, vor allem in unseren Eltern. Sie haben uns unser Leben lang Werte mitgegeben, die wir auf eigene Art und Weise füllen und leben.

Darüber hinaus hat Amy zum Beispiel in ihrem Urgroßvater und Großvater im Blick auf deren Beziehungen zu Gott, ihrer Stärke im Gebet und ihrer Art und Weise, ihre stille Zeit zu verbringen, Vorbilder gefunden. Elena sieht auch in ihren Paten Vorbilder. Besonders schätzt sie deren Interesse, welches sie sowohl für sie als auch für andere Menschen aufbringen und für diese im Gebet einstehen. Dies wurde für sie zu einem ihrer Werte. Alina hat in den Leitern einer christlichen Sommerfreizeit ein Vorbild gefunden, vor allem in Bezug auf ihre Beziehungen und ihren Umgang mit Menschen und Gott. So haben wir drei mehrere Vorbilder auf unterschiedlichen Ebenen. Unsere Entscheidungen hängen von unseren Werten ab. Unsere Werte sind Teil unseres Charakters, Vorbilder und Werte sind also sehr wichtig. Trotzdem möchten wir nicht unbedingt so sein wie sie – denn das würde ja bedeuten, dass wir nicht mehr wir selbst sein wollen.

Ein Gegenstand schwärmerischer Verehrung

Oft hört man die Begriffe Idole und Vorbilder im selben Zusammenhang. Woher kommt das? Wir warfen erneut einen Blick in den Duden: Ein Idol ist jemand oder etwas, der als Gegenstand schwärmerischer Verehrung, meist als Wunschbild von Jugendlichen, verwendet wird. Ist das dasselbe wie ein Vorbild? Wir finden nicht. Und schon die Definition weist eindeutige Unterschiede auf. So werden Vorbilder als Muster und Beispiele angesehen, Idole werden schwärmerisch verehrt. Besonders überrascht hat uns, dass sogar im Duden steht, dass Idole meist Wunschbilder von Jugendlichen sind. Wir stellten uns die Frage, woran das liegen könnte, und es entbrannte eine lebhafte Diskussion …

