NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Der Mann, der das Denken der Europäer auf den Kopf stellt, kommt aus Indien. Mit seinen Thesen hinterfragt er schonungslos bekannte Muster und sucht in allem die Gründung auf dem Wort Gottes. Am Rande einer Tagung nahm er sich Zeit für dieses Gespräch.

Herr Mangalwadi, wie fing eigentlich Ihr ausgeprägtes Interesse an Europa und seiner geistlichen Entwicklung an?

Vor drei Jahren wurde ich gebeten, für History Channel eine Dokumentationsreihe zu machen, die sich mit Blick auf die Reformation und das diesjährige Jubiläum auf Europa und dort im Besonderen auf Deutschland und die Schweiz konzentriert. Es sollte eine Serie werden, die sich mit der Bibel beschäftigt und mit der Frage, ob diese als Quelle die moderne Welt prägen konnte. 6-8 internationale Wissenschaftler reisen mit mir und diskutieren, ob meine Thesen korrekt sind. Darunter solche, die geneigt sind mir zuzustimmen, und auch Kritiker. Menschen des Glaubens und solche, die nicht an die Botschaft der Bibel glauben, aber rein wissenschaftlich die Richtigkeit meiner Schlussfolgerungen bestätigen. Diese Untersuchung soll später Teil von vier verschiedenen Kurrikula sein und mit die Grundlage der Bildungsabschlüsse.

Und zu welchem Ergebnis sind Sie bisher gekommen?

Theologisch betrachtet muss man sagen, dass Europa sich dummerweise dem Rationalismus ausgeliefert hat. Die Bibel ist eben nicht Ergebnis menschlicher Gedanken, sondern Gottes Wort, das nicht relativiert werden darf. Wer meint, dass nur wahr sein kann, was man beweisen kann, irrt. Im 19. Jahrhundert haben zum Beispiel die meisten Theologen in Deutschland die Bibel unterminiert, Religion entwickelte sich mehr zur Umsetzung von Ritualen. Wenn aber die Kirche nicht auf die Wahrheit der Bibel aufbaut, dann gibt es für die Menschen auch keinen Grund mehr, in die Kirche zu gehen. Wenn die Bibel keinen Einfluss mehr hat…

Was genau meinen Sie, wenn Sie davon sprechen, dass die Bibel wahr ist? Mir fallen eine Menge sehr divergenter Positionen ein, die sich jeweils auf die Autorität der Bibel stützen?

Es stimmt, dass wahre Gläubige versuchen sich dieser Autorität der Bibel zu unterstellen. Wenn ich also sage, dass Europa als Ganzes und darin auch Deutschland die Bibel ablehnt, dann meine ich nicht zunächst die einzelnen aufrechten Christen, sondern die Institutionen. Die Wahrheit der Bibel wird stark an den Rand gedrängt oder ist bereits komplett verschwunden. Zum Beispiel. Wenn sich ein Paar scheiden lässt, spricht man vor Gericht eben nicht von Ehebruch. Was aber richtig wäre zu tun, würde man die Bibel als Maßstab anerkennen. Sünde wird nicht mehr Sünde genannt, weil die Bibel nicht mehr die Grundlage ist. Nehmen wir das Thema Abtreibung. Man hat sich allerhand, menschlich, freundlich klingende Begriffe einfallen lassen, spricht aber nicht von dem, was hier eigentlich geschieht. Der Tötung ungeborenen Lebens. Das biblische Gebot „Du sollst nicht töten“ wird mit Blick auf die Babys im Mutterleib außer Kraft gesetzt und in der Diskussion außen vorgelassen. Noch vor 50 Jahren musste zum Beispiel in Holland jeder Student den Heidelberger Katechismus auswendig lernen. Die Bibel war da ein sehr wesentlicher Teil des allgemeinen Lebens, und bis in die frühen 60 Jahre musste in den USA jeder Student sonntags in die Kirche gehen. Heute darf man in der Schule nicht mehr beten, sich auf Gott und Jesus berufen, Kreuze müssen entfernt werden und weder die zehn Gebote werden geachtet noch das Vaterunser.

Ist das nicht eine nachvollziehbare Bewegung in einer demokratischen Gesellschaft? Wie sollte das mit Blick auf die Menschenrechte nicht so sein?

Was sind denn Menschenrechte? Wo kommen die her? Sie kommen doch aus dem Gebot Gottes. „Du sollst nicht töten“ gibt das Recht zu leben. „Du sollst nicht stehlen“ schafft das Recht zu besitzen. Menschenrechte kommen von Gott, und wenn man ihn und sein Recht ablehnt, sind Menschenrechte nur eine Idee, menschengemacht, aber nicht basierend auf etwas Solidem, Beständigen. Die Idee der Menschenrechte kam erst durch die Werte der Bibel nach Europa. Wenn es dann um die Frage geht, ob Menschen, die sich gegen das Gebot der Bibel verhalten, ein Menschenrecht dazu haben, sage ich nein. Niemand hat das Recht zu sündigen.

Wenn wir von der westlichen Welt sprechen, sprechen wir nicht nur über Europa, sondern auch über die USA. Sehen Sie dort ähnliche Zusammenhänge?

Ähnlich in der Erscheinung, ja. Aber nicht in den Wurzeln. Denn die USA hatten ja nicht die Staatskirche, wie Europa sie hatte. Und die Staatskirche hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung. Dabei hat sie sehr viel Gutes hinterlassen! In der Reformation wurde dann das, was bis dahin auf die Kirche als Institution begrenzt war, als Auftrag an alle weitergegeben. Als entscheidenden Beitrag etablierte die Reformation das Wort Gottes als unverwechselbare Autorität, gültig für alle Menschen.

Glauben Sie, man könne einen modernen Staat allein auf der Grundlage der Bibel regieren?

Ja, das glaube ich. Die Bibel war ja für die Nation geschrieben und nicht für Individuen. Diese individualistische Entwicklung ist eine Korruption der biblischen Wahrheit.

Was brauchen wir denn heute? Mehr christliche Parteien? Mehr Politiker, die sich dem christlichen Glauben verpflichten?

Die Kirche muss wieder die Verantwortung für die Bildung in Europa übernehmen. Bildung war immer ein Dienstbereich der Kirche. Die Wurzel unseres heutigen Dilemmas begann sich zu entwickeln, als der Staat dieses System ablöste und die Bildung übernahm. Wenn die Bildungssysteme den Respekt der Wahrheit gegenüber kultivieren, dann mag es sein, dass da drei oder vier verschiedene Parteien sind, die sich der Bibel gegenüber positiv halten und doch nicht in allem einer Meinung sind. Wie das auch in der Kirche oder in einer Familie der Fall ist, und das ist gut. Eine einzige biblische Partei ist nicht die Lösung des Problems. Nur eine positiv anerkennende Haltung zur Wahrheit der Bibel in der Gesellschaft kann das schaffen.

Wie würde das die Politik beeinflussen? Wenn die Kirche den Sektor Bildung übernähme, warum sollten die Menschen deshalb glauben und vertrauen?

Nun, die Menschen können durchaus auch nicht zustimmen. Die Kirche hat nie das letzte Wort. Das letzte Wort hat die Bibel, und damit Gott selbst. Das ist auch das reformatorische Argument, dass die Autorität der Bibel die der Kirche übersteige. Was auf zwei Weisen einschneidend ist. Zum einen unterminiert es die Bedeutung des Papstes, aber eben auch die der Reformatoren selbst, zum Beispiel Luthers und Calvins. Denn sie können sich ebenso irren wie der Papst.

Ist es eine Frage des Irrtums, wenn verschiedene Menschen unterschiedlichen Themen unterschiedlichen Wert zumessen? Die einen betonen die Gnade, die anderen das Gesetz. Aber jeder beruft sich auf die Bibel.

Das Ergebnis der schottischen Reformation ist dies: Sie sagten „Die Stimme der Menschen ist die Stimme Gottes“. Damit meinten sie nicht eine demokratische Form, sondern sprachen von den Menschen, die den Willen Gottes suchten und studierten, nur die drückten den Willen Gottes aus. Es geht nicht um das, was Menschen betonen, sondern um das, was der Wille Gottes ist. Experten mögen widersprechen, und davon finden wir sicher viele…

Wie stellen Sie sich das in alltäglicher Politik vor? Soll jeder Politiker eine Bibel haben und danach regieren?

Die Bibel muss vielmehr in die Hände der Menschen, des Volkes, kommen. Sie sollten sie studieren, sich damit beschäftigen und die Regierungen kontrollieren und verantwortlich halten ob diese tatsächlich dem Willen Gottes folgen. Platon hat die Demokratie als schlimmste aller politischen Formen bezeichnet, weil sie der Stimme des Volkes folgt. Die Stimme des Volkes ist aber immer die Stimme des Teufels, solange die Gedanken der Menschen nicht durch den Willen Gottes transformiert wurden.

Abschließend, Herr Mangalwadi, was ist der Weg vorwärts für Europa und die Europäische Union?

Ein Weg könnte sein, zu einer großen Nation zu werden, den Vereinten Nationen von Europa. Aber diesen Weg haben die beteiligten Länder dummerweise ausgeschlossen, weil sie sich auf Hitlers Nationalismus beziehen und Angst vor einer Wiederholung haben. Hitlers Problem war jedoch gar nicht der Nationalismus, sondern der Imperialismus. Nation ist ein biblischer Begriff und meint etwas Gutes, Starkes. Wir sollen unsere Nation lieben, aber die theologischen Denker und die Nationalisten haben nicht verstanden, was die Bibel mit dem Begriff „Nation“ wirklich meint. Daraus folgte die europäische Theologie des Individualistischen. Es geht nur noch um den Einzelnen und nicht mehr um die Nation als Ganzes. Hier ist ein Umdenken unbedingt geraten und würde vieles positiv verändern.

Herzlichen Dank für diese aufschlussreichen Einsichten. Ich wünsche Ihnen Gottes Leitung, Schutz und seinen Segen.

Das Gespräch führte Detlef Eigenbrodt.

Bild: Daniel Janzen