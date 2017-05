NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Einer der vermutlich bekanntesten Verse der Bibel steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Er spricht von Gott, von der Welt und von Liebe. Um zu verstehen, was es damit auf sich hat, baten wir Fritz Schuler, ihn uns näherzubringen. Und der wählte seinen ganz eigenen Zugang, gespickt mit reicher Lebenserfahrung. Aus guten sowie schlechten Tagen.

Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung davon, was für ihn Liebe bedeutet, wie er Liebe empfangen und schenken möchte. In den unterschiedlichen Lebensphasen verändern sich diese Vorstellungen und Bedürfnisse zusehends. Im Seniorenheim empfinden die Bewohner Liebe vielleicht durch einen unermüdlichen Gesprächspartner und wohlwollende Aufmerksamkeit. Der Flüchtling erlebt Liebe durch Familienanschluss sowie bei der Unterstützung seiner Lehrstellensuche oder bei Behördengängen. Eltern schenken ihren Kindern Liebe durch ihre ununterbrochene Aufmerksamkeit in Erziehung und Begleitung. Menschen die sich um einen Lebenspartner bemühen, suchen Liebe in gegenseitiger Zuwendung, um gemeinsam das Leben zu gestalten. Jeder hat so seine ganz eigenen Vorstellungen von und Erwartungen an Liebe.

Viele Menschen leiden und klagen über einen Mangel an Liebe und über ihre eigene Unfähigkeit, selbst zu lieben. Sie fragen nach dem Sinn des Daseins und versuchen, ihren Mangel auf die unterschiedlichsten Weisen auszufüllen. Den Möglichkeiten und Betätigungsfeldern sind keine Grenzen gesetzt. Aber das Ergebnis ist für viele nicht greifbar, nicht belegbar. So kommen sie zu dem Schluss, dass der Weg das Ziel sein muss. Was in den meisten Fällen einer Bankrotterklärung gleichkommt. Um die Sinnlosigkeit und die unerfüllte Sehnsucht nach „geliebt sein“ nicht eingestehen zu müssen, erfinden Menschen Erklärungen, die nicht tragen.

Als Menschen wissen wir um die Grenzen des Lebens. Wir haben unsere Existenz nicht selbst entschieden, sondern wir wurden von unserer Existenz überrascht. Und gehen von Geburt an unaufhaltsam auf das Ende unseres Lebens zu. Bewusst oder unbewusst versuchen wir auf dieser Wanderung, die verbleibende Zeit so sinnvoll wie möglich zu gestalten: mit Arbeit, Freizeit, Reisen, Sport, Familie, Religion und Vergnügungen aller Art.

Martin Luther ist das perfekte Beispiel eines Menschen, der den Sinn des Lebens in der Religion gesucht hat und auf der Suche buchstäblich zerbrochen ist. In einer Gefahren- und Notsituation hat er sich für die Religiosität entschieden. Er ging ins Kloster, studierte mit großer Intensität Theologie, betete, fastete und konnte die Leere und Sinnlosigkeit trotzdem nicht ausfüllen. Er wollte Gewissheit über den Sinn seines Lebens. Er wollte Gewissheit über seine Beziehung zu Gott. Er wollte Gewissheit darüber, ob er von Gott anerkannt und geliebt ist. Und er wollte wissen, wo er die Ewigkeit verbringt.

Die dramatische Wende seines Lebens trat ein, als er erkannte: nicht seine gut gemeinten Taten, nicht die religiösen Anstrengungen, auch nicht sein theologisches Wissen, das er als Mönch im Kloster erworben hatte, bringen ihm die Gewissheit ein, dass Gott ihn liebt.

Nur die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes brachte ihm die Erkenntnis. Die persönliche Hinwendung zu Jesus Christus schenkte ihm Gewissheit. Auch diesen Vers hat er vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt: „Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht (in der Sinnlosigkeit) zugrunde gehen, sondern ewig leben“. Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. […]

Bild: Wrangel/iStock.com