NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Wir haben Sie gebeten uns Ihre künstlerische Interpretation unseres aktuellen Heftthemas zuzusenden – und Sie haben geantwortet. Hier finden Sie die besten Einsendungen teilweise mit Kommentaren der Künstler.

„Die Angst vor der Angst“

interpretiert von Petra Hoffmann

28. August 2016

„Hiob“

Das Thema „Die Angst vor der Angst“ interpretiert von Kristin Maria Bald

1. Oktober 2016

„Fürchte Dich, Angst!“

Das Thema „Die Angst vor der Angst“ interpretiert von René Schulte

10. November 2016

interpretiert von Irene GeersNovember 2016

www.atelierfreirraum.de

Dieses Bild zeigt meine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. Durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit entwickelte sich eine Angststörung, die phasenweise mein Leben sehr stark beeinträchtigt. Zu den Facetten der Angst gehören viele körperliche Reaktionen wie z.B. Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindel und beeinträchtigtes Denkvermögen. In meinen Angstphasen fürchte ich oft abends den kommenden Morgen. Ich weiß, was dann körperlich und psychisch wieder ablaufen wird. Die Angst vor der Angst hat lange Zeit wie eine finstere Macht nach mir gegriffen, mich überwältigt. Ich wollte mich nur noch verstecken und irgendwie in Sicherheit bringen. Die Beteiligung am Leben, die Freude, die Tatkraft – alles wurde davon überlagert. Die Stimmung wurde düster und bedrückend. Über viele Jahre habe ich mühsam gelernt, mit dieser Störung umzugehen und trotzdem meinen Alltag zu leben. Aber jeder Tag wird zu einer „Mammutaufgabe“, die nur mit Gottes Hilfe zu bewältigen ist.