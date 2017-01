Wie empfinden Menschen, die mitten im Leben stehen und Angst haben? Angst, obwohl sie der etwas so Wirksames wie den eigenen Glauben an Gott entgegenzusetzen hätten. Elena Schulte nimmt uns mit auf einen gedanklichen Ausflug. Und macht dabei deutlich, dass es so etwas wie einfache Antworten auf komplizierte Fragen kaum gibt.

Ich bin ein ängstlicher Mensch. Schon als kleines Kind musste ich regelmäßig beim Arzt auf die Toilette, bevor ich aufgerufen wurde. Der klassische „Schisser“ sozusagen. Bis heute hat sich nicht viel daran verändert, nur, dass die Angstgründe und die Angstauswirkungen vielleicht etwas anders geworden sind. Wenn meine Kinder auf einen Baum klettern, weise ich sie meist eher auf die Gefahr des Runterfallens als auf die Chance des schönen Ausblicks hin. Wenn mein Mann eine weitere Autofahrt vor sich hat, bin ich immer sehr froh, wenn er wohlbehalten zurück ist. Soweit die banaleren Ängste. Aber auch die existenzielleren, weitreichenderen und bisweilen sehr irrationalen Ängste sind mir nicht fremd. Werden meine Familie und ich gesund bleiben oder werden wir eines Tages mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen haben? Wird die politische Situation in dieser Welt so stabil bleiben, dass wir nicht mit einem dritten Weltkrieg konfrontiert werden? Werden unsere Kinder in einem Wertesystem groß werden, das für einen Christen halbwegs vertretbar ist, oder werden sie durch ihren Glauben und ihre Überzeugungen eines Tages mit großen Problemen zu kämpfen haben? Diese und viele andere Fragen haben schon sämtliche meiner Hirnwindungen und Herzkammern durchlaufen und schaffen es immer wieder, ungute Gefühle, Angst und Sorgen in mir heraufzubeschwören.

Ich bin Christ. Das bedeutet, dass ich in einer persönlichen, engen und für mich existenziell wichtigen Beziehung zu Jesus Christus lebe. Dass ich glaube, dass Gott der Herr über Himmel und Erde ist und dieselben fest in seinen Händen hält. Dass ich in der Bibel lese und ihre Worte als wahr, wichtig und richtungsweisend für mein Leben annehme. Nun finden sich dort Aussagen wie „Fürchte Dich nicht, ich bin bei Dir!“ (Jesaja 43,5) und „Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht“ (Josua 1,9). Wie passen meine Ängste und mein Glaube zusammen? Wie kann ich dem Schöpfer und Herrscher dieser Welt gehören und mir Sorgen über das Leben und mein Befinden machen?

Zugegeben: ich hatte lange Probleme damit, beides unter einen Hut zu bekommen. Habe diese Probleme eigentlich sogar bis heute. Wie oft lag ich schon schlaflos vor Sorge in meinem Bett und habe mir selbst Bibelverse vorgesagt und zu Gott gefleht, dass er mir meine Ängste nimmt, nur, um mich dann selbst dafür zu verurteilen, dass ich nicht in der Lage bin, Gott so sehr zu vertrauen, dass die Angst weichen muss. Ich bin doch Christ – ich muss keine Angst haben. Ich bin doch Christ – ich darf keine Angst haben! Oder doch?

Bild: tobkatrina/shutterstock.com