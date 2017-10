NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Wenn Deutschland zum christlichen Abendland gehört, müsste davon ja was zu sehen sein. Es müsste Hinweise geben, deutliche, für alle unübersehbare und unbestreitbare. Wenn unser Land vom Christentum geprägt und geformt wurde, dann müssen sich auch heute noch Spuren davon finden lassen. Simone Flad hat sich das mal angeschaut.

Deutschland ist doch ganz offensichtlich ein vom Christentum geprägtes Land! Egal, wo man hinkommt, die Kirche war schon da: jedes Dorf, jede Stadt ist von Kirchengebäuden mit ihren hohen Türmen geprägt. Bis zur Erfindung der Wolkenkratzer waren sie die höchsten Gebäude überhaupt. Die Kirchen gehören einfach dazu, prägen das Bild, das wir von bestimmten Orten haben. Oder können Sie sich Köln ohne den Dom vorstellen? Die Kirchen wurden dort gebaut, wo sich das Leben abspielt, mitten im Zentrum der Stadt oder des Dorfes. Sie stehen nicht am Rand, wo niemand unterwegs ist oder nur wenige wohnen. Sie sind unübersehbarer Mittelpunkt. Soweit Mal zu den Gebäuden.

Aber auch viele Menschen tragen etwas Christliches an sich – ob sie zu einer Kirche gehören oder nicht. Viele der Vornamen, die in Deutschland populär waren und sind, haben mit dem Christentum zu tun. Michael, Elisabeth und Markus genauso wie Hanna, Maria, Benjamin oder Lukas sind in Deutschland weit verbreitete Namen, die ursprünglich aus dem hebräischen oder griechischen Sprachraum stammen. Über die Bibel und das Christentum sind sie und viele andere bis zu uns nach Zentraleuropa gelangt und sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.

Der gute alte Sonntag

Trotz der vielen Vornamen aus der Bibel und den nicht zu übersehenden Kirchengebäuden scheint das Christentum in Deutschland insgesamt aber keine wirkliche Rolle mehr zu spielen. Es ist für viele in Deutschland höchstens noch eine Randerscheinung, die man nicht wirklich wahrnimmt. Dabei stecken hinter vielen Dingen, die wir für selbstverständlich halten, christliche Ideale und biblische Werte. Nehmen wir zum Beispiel den Wochenrhythmus von sieben Tagen. In der Berufswelt wie auch in der Schule gibt es einen Rhythmus aus Arbeitstagen und arbeitsfreien Tagen. Das ist nicht selbstverständlich und auch keine Erfindung der Gewerkschaften. Der „Erfinder“ dieses Wochenrhythmus mit sieben Tagen ist Gott selbst. Er hat darin den siebten Tag, den Shabbat, von den anderen sechs Tagen als Ruhetag abgehoben (2. Mose 20,9-10). Für Christen wurde mit der Zeit der erste Tag der Woche, der Sonntag, zum Feier- und Ruhetag. Ein arbeitsfreier Ruhetag pro Siebentagewoche ist Gottes guter Gedanke für uns Menschen. Bevor diese Regelung im 4. Jahrhundert durch den ersten christlichen Kaiser Konstantin im Römischen Reich verbindlich eingeführt wurde, war für den Großteil der Bevölkerung kein Ruhetag vorgesehen! Nicht arbeiten zu müssen, und sei es nur für einen Tag, war bis dahin das Privileg der Reichen – und derer, die einen jüdischen Arbeitgeber hatten.

Eine gewaltige Wahrheit

Seit bald 70 Jahren bestimmt Artikel 1 des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ den Grundton für unser Zusammenleben in Deutschland. Dieser legt fest, dass die Würde und der Wert eines Menschen eben nicht von einem bestimmten Alter, seinem Können, seinem Geschlecht, seiner Gesundheit oder Krankheit abhängen. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll, einfach weil er Mensch ist. Punkt. Auch wenn wir dies alles wahrscheinlich kennen, ist es alles andere als selbstverständlich! Einzelne Personen oder ganze Gesellschaften lebten und leben da oft nach ganz anderen Maßstäben. Die Wurzel dieses Wertes liegt in der Bibel: der Mensch (jeder einzelne Mensch!) ist von Gott geschaffen und gewollt, deshalb hat er Würde und Wert (Psalm 139,13-16). Wir Menschen werden von Gott sogar sein „Ebenbild“ genannt (1. Mose 2,26), das ist eine gewaltige Aussage! Der Mensch an sich, und auch alle einzelnen Menschen, sind im Kern ein Abbild Gottes. Dadurch adelt Gott den Menschen ungemein, erhebt ihn über alle anderen Geschöpfe und stellt ihn auf eine ganz besondere Ebene – nämlich in seine Nähe. Einen höheren Wert für etwas Geschaffenes kann man sich eigentlich nicht vorstellen.

Die Würde des Menschen

Dies bedeutet auch, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Alle Menschen sind vor ihm gleich – auch wenn er sie unterschiedlich geschaffen hat. Das ist die Grundlage, auf der er uns begegnet – und auf der wir Menschen uns untereinander begegnen sollen (Epheser 6,9). Und so wurde es anfangs in weiten Teilen der christlichen Gemeinden auch gelebt: ungeachtet ihrer gesellschaftlich niedrigen Stellung waren Sklaven neben Freien mit der Leitung der Gemeinde beauftragt, Frauen wurden mit großem Respekt behandelt, ausgesetzte Kinder wurden aufgenommen und Bedürftige oder Kranke unterstützt. Wie eine Gesellschaft aussieht, die den Wert von Menschen anders bemisst, hatten die Verfasser des Grundgesetzes durch die gerade vergangenen Jahre des Nazi-Regimes deutlich vor Augen …

Bild: i-Stockr/iStock.com