Reformation: Back to the roots Und last but not least noch einmal zurück zu Martin Luther: Nächstes Jahr ist es genau 500 Jahre her, dass die Reformation die vielleicht größte geistliche und geistige Wende Europas auslöste. Weil solche Jubiläen jedoch gerne schnell einen staubigen Beigeschmack haben, muss hier unbedingt ein aktueller Zugang geschaffen werden. Zum Beispiel, indem man noch einmal einen frischen Blick auf die Säulen evangelischen Glaubens wirft: allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus, allein die Schrift. Was verbirgt sich hinter diesen großartigen Begriffen eigentlich, auch bekannt als die „vier reformatorischen Soli“ (heute würden wir wahrscheinlich „basics“ sagen)? Und warum sind sie vielleicht wichtiger denn je – für den persönlichen Glauben, aber auch hinsichtlich des Dialogs mit anderen Religionen? Eine spannende Sache.

Zukunft, wir kommen! Ein weiteres Thema, auf das ich gerne ein paar Antworten aus christlicher Perspektive lesen würde, würde ich unter den Titel „Wir haben Zukunft!“ packen. Denn in Zeiten, in denen sich viele von realen, aber leider auch von eingebildeten Gefahren bedroht fühlen, brauchen wir Mutmacher. Und wer könnte diese Aufgabe besser übernehmen als Jesus-Nachfolger? Weil sie wissen, dass Gott diese Welt liebt und uns eine Zukunft schenken will und wird, können sie sowohl den politischen und gesellschaftlichen als auch den ethischen Herausforderungen der Zukunft angstfrei begegnen. Können Hass mit Liebe beantworten und aller Schwarzseherei echte Hoffnung entgegenhalten.

Generation Yoga „Warum Ruhe unsere Rettung ist“, lautet der Titel eines empfehlenswerten Buches, das ich kürzlich gelesen habe. Schon seit langem beklagen Ärzte unsere „erschöpfte Gesellschaft“. Weshalb es nicht verwundert, dass sich immer mehr Menschen nicht bloß nach einer halbwegs gelingenden Work-Life-Balance, sondern nach echter Ruhe sehnen. Was aber haben Christen der „Generation Yoga“ an dieser Stelle anzubieten? Nicht weniger als die „Ruhe Gottes“, zu der Jesus Christus einlädt. Aber wie bekommt man die? Und auch: Wie kann man aus dieser Ruhe heraus seinen Alltag gestalten? Hier lohnt sich zum Beispiel noch einmal ein Blick auf das alttestamentliche Sabbatgebot, das im christlichen Kontext in der „Sonntagsruhe“ seinen Widerhall findet. Eine echte Steilvorlage mitten hinein in unsere 24-7-Kultur.

„Die ganze Welt ist voller Wunder!“ Dieser Satz von Martin Luther bringt eine ganz wunderbare Tatsache zum Ausdruck: nämlich, dass Gott sich nicht nur in den außergewöhnlichen oder gar heiligen, sondern vor allem in den ganz alltäglichen Momenten und Dingen finden lässt. Daran angelehnt würde ich formulieren: „Die ganze Welt ist voller Themen!“ Denn es gibt wohl keinen Lebensbereich, ob privat oder gesellschaftlich, der nicht auch an irgendeinem Punkt die Frage nach Gott berührt. Für christliche Magazine wie Neues Leben heißt das, dass schlichtweg jedes Thema, das Menschen bewegt, unzählige Anknüpfungspunkte für das Evangelium liefern kann. Zum Beispiel die nachfolgenden drei:

Gelernter Journalist, promovierter Theologe, leitet das Studienprogramm Urbane Mission am Theologischen Seminar Rheinland. Er lebt in Berlin und leitet dort die AG Berliner Institut für urbane Transformation und trägt Verantwortung für Projekte wie die Ev. Kulturwerkstatt oder das Kinder- und Jugendprojekt breakout. Redaktionsleiter von NEUES LEBEN von 1995-2014

Keine Frage scheuen – die Vielfalt des Lebens

Es gibt tausend Lebensthemen, die ich mir in Neues Leben vorstellen kann: Von Kindererziehung bis Terrorismus, von Sterbehilfe bis zum Umgang mit Geflüchteten. Unser Leben wird immer komplexer. Meist haben wir mehr Fragen als Antworten. Wir möchten ein glückliches, gelingendes Leben – und merken schnell, wie oft wir an uns selber scheitern. Wir sind konfrontiert mit riesigen gesellschaftlichen Herausforderungen – und spüren (hoffentlich!), dass die schnellen Antworten nicht mehr tragen. Was wir brauchen, ist Gottes Weisheit und Kraft in allen Lebensbereichen. Genau an diesem Mangel krankt allerdings unser Leben – innerhalb und außerhalb christlicher Gemeinden. Aber es gibt auch glaubwürdige Beispiele und Experten, die es immer wieder neu zu finden gilt – Plädoyer also für den Dialog mit den Lesern, kluge journalistische Arbeit und eine Vielfalt von christlich-kompetenten Autoren.

Back to the roots – unser Verhältnis zur Bibel

In einer Zeit, in der es selbst in christlichen Gemeinden relativ hipp und en vogue ist, jahrtausendealte bekennend-christliche Grundüberzeugungen in Frage zu stellen, ist die Frage, wie wir uns der Bibel nähern. Wie vermeiden wir X-Beliebigkeit einerseits und Engstirnigkeit andererseits? Wo liegen die Barrieren, dass wir die Bibel wirklich als Quelle der Weisheit nutzen und uns von ihr zurechtbringen lassen, anstatt sie zu verbiegen? Wie legen wir die Bibel heute aus und warum ist sie weiterhin 100 Prozent relevant für uns? Was sind die zeitlos gültigen, unaufgebbaren Inhalte des Evangeliums? Warum ist die Bibel – was ich glaube – unbedingt vertrauenswürdig? Wie finden wir die „radikale Mitte“ zwischen Fundamentalismus und Relativismus?

Nachfolge Jesu in einer sich polarisierenden Gesellschaft

In einer Welt, in der die simplen Antworten Hochkonjunktur haben, in der Hardcore-Populisten von rechts und Schafspelz-Ideologen von links für mehr Spaltung als Dialog in der Gesellschaft (auch in christlichen Gemeinden) sorgen, haben Nachfolger Jesu eine besondere Verantwortung. Was kann der christliche Glaube, was können Christen beitragen, um in einer auseinanderbrechenden Welt Gottes Schalom zu leben und zu verkünden? Wie bekommt Jesu Liebe für die Entrechteten, Armen und Geflüchteten – für die Abgeschriebenen, aber auch für die Abgetriebenen – nachhaltig Gestalt? Was setzen wir dem ethischen Wirrwarr unserer Tage an Alternativen entgegen? Wie entkommen wir Vereinnahmungen und schaffen Räume des Dialogs und der Hoffnung? Versöhnend, verbindend, aber auch mit Mut zur Kante bei den wichtigen Fragen unserer Zeit.