NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Es gibt Einschnitte ins Leben, die unerträglicher kaum sein können. Die mit abgrundtiefem Leid und großer Dunkelheit alle Perspektiven zerstören wollen. Zerstören können. Aber nicht zerstören müssen. Arne Kopfermann hat das erlebt und versucht in Worte zu fassen, was fassungslos und sprachlos macht. Und gewinnt am Ende eine neue Erkenntnis.

Unser Mädchen ist vor etwas mehr als drei Jahren weitergezogen. An den Ort, wo es keinen Schmerz, kein Leid und keine Tränen mehr gibt. An dem Zeit keine Rolle mehr spielt und unsere Sorgen und Ängste verstummt sind. Der meine Vorstellungskraft sprengt. Und der mich seitdem mit einer Sehnsucht erfüllt, die ich vorher nicht kannte. Wenn ich mir ein Bild von der Ewigkeit mache, ist es ein unendliches Land voller wilder Schönheit, unverdorbener Natur, quirligen Lebens, atemberaubender Farben und anderer Sinneswahrnehmungen, von denen ich noch keine Vorstellung habe. Meine Tochter darf dieses Land schon entdecken. Voller Ausgelassenheit. Und im tiefsten Sinne befriedet.

Vom Moment unseres Unfalls an, der Sara das Leben gekostet hat, haben meine Frau und ich eine innere Gewissheit gehabt, die uns in den Jahren nie verlassen hat: dass es Sara gut geht. Dass sie von Jesus liebevoll in Empfang genommen wurde. Weil das Haus seines Vaters viele Wohnungen hat. Und eine davon ist für unser Kind bestimmt. So wie irgendwann eine für uns bestimmt sein wird.

Das Raunen der Ewigkeit

Es gibt dort keine Trauer. Keine Angst. Keinen Streit. Keinen Terror, keine Glaubenskriege, keine Flüchtlingsströme, keine Umweltzerstörung, keine Hurrikans und Tsunamis. Keine irren Staatsoberhäupter, kein Mobbing und keine Untreue, keine Lieblosigkeit und Ausländerfeindlichkeit und auch keine schlechte Musik … Dieser Ort ist ein Ort des Friedens. Ein Ort, zu dem es mich hinzieht, aber der noch so furchtbar weit entfernt scheint. Paulus schrieb damals den Römern im achten Kapitel seines Briefes in den Versen 14 bis 24: „Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet: noch nicht haben … Diese Worte beschreiben so treffend genau meine Gedanken.

Das erste Lied, das ich nach Saras Tod geschrieben habe – nach fast vier Monaten, in denen ich nicht sicher war, ob ich überhaupt wieder würde komponieren können – drückt diese Hoffnung aus. Sie gehört zu mir wie eine zweite Haut:

Wenn alles gesagt ist, die Arbeit vertagt ist, der Abend zum Ende sich neigt. Wenn Worte versiegen, dann kommt zum Erliegen die drängende Rastlosigkeit. Dann halte ich inne, verschließe die Sinne für das Pulsieren der Zeit und such deine Nähe, die ich nicht verstehe: das Raunen der Ewigkeit …

Bild: Sergej Falk