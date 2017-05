NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Wie sich nahezu alles von einem Moment auf den anderen verändern kann, wenn ein Mensch die eigene Sprachfähigkeit verliert, zeigt die Geschichte von Jochen Weth. Sie zeigt auch, dass die Frage nach Gottes Eingreifen in notvollen Situationen nicht immer sofort zu beantworten ist. Vor allem aber macht sie Mut.

Haben Sie schon einmal in einem Schnellrestaurant ein Menü bestellt? Wenn ja, dann war das vermutlich wenig aufregend. Menü auswählen, Bestellung aufgeben, bezahlen. Warten aufs Essen. Guten Appetit! Für einen Aphasiker grenzt dieser schlichte Vorgang allerdings beinahe an eine Meisterleistung. „Guten Tag, welches Menü? Ketchup oder Mayo? Welches Getränk? Klein, Mittel oder Groß?“ Oder der Super-Gau auf Englisch: „Small, medium or large?“ Unzählige Fragen, runter gerattert in Höchstgeschwindigkeit, dazu unzählige Gäste um einen herum, die gleichzeitig bestellen. Menschen hinter dir, die möglichst schnell essen möchten – deshalb sind sie ja hier. Menschen, die nicht warten wollen, bis du überhaupt in deinem Kopf die Wörter zu einem Satz zusammenbringen kannst, den du gerade gefragt wurdest. Vom Bilden eines Antwortsatzes ganz zu schweigen…

Aphasie ist laut Lexikon „eine erworbene Störung der Sprache“. Das klingt höflich zurückhaltend. Für meinen Bruder, der das erlebt, fühlt es sich eher an wie ein Orkan, der ungefragt durch sein Leben fegt.

Aphasie (griech. Sprachlosigkeit) ist laut Lexikon „eine erworbene Störung der Sprache“. Das klingt höflich zurückhaltend. Für meinen Bruder, der das erlebt, fühlt es sich eher an wie ein Orkan, der ungefragt durch sein Leben fegt. Vier Jahre sind die Schlaganfälle jetzt her. Sprechen, Schreiben, Lesen – alles ist jetzt anders. Um jedes Wort, um jeden Satz muss er kämpfen. „Alles komplett anders“! Den Satz sagt er oft. Und meint damit so viel. Als seine Schwester telefoniere ich häufig mit ihm. So wie wir es als Geschwister schon immer gehalten haben. Wir reden dann über dies und das. Über Gott und die Welt. Aus unseren Telefongesprächen ist dieser Artikel entstanden. Sprechen fällt meinem Bruder im Moment leichter als Schreiben. Deshalb leihe ich ihm hierfür meine Sprache. Damit er auch anderen erzählen kann von sich und seinem Leben in Gottes Welt.

Deine Wünsche und Träume

In unseren Gesprächen reden wir immer wieder über Wünsche und Lebensträume. Früher waren es für dich Dinge wie eine berufliche Weiterbildung, ein Segelurlaub auf der Müritz, eine eigene Familie zu gründen. Die Schlaganfälle als Folge deines seit langem kranken Herzens ereigneten sich dann nur wenige Tage vor deiner geplanten Hochzeit. Zu dieser kam es dann nicht mehr. Welche Wünsche und Träume sind dir heute, vier Jahre später, noch geblieben? „Gesundheit“, sagst du ganz spontan. Dabei weißt du, dass es sehr unwahrscheinlich ist, völlig gesund zu werden. Aber wenigstens den momentanen Stand halten, dass es nicht schlechter wird, vor allem mit den Herzproblemen, das ist dir wichtig. Ein anderer Wunschgedanke ist, wieder eine Arbeit zu finden, die dir Spaß macht und dich erfüllt, so wie früher. „Ganz wichtig!“, wirfst du ein. Spaß haben, wieder schöne Dinge erleben. Ich muss am Telefon schmunzeln, als du bescheiden hinzufügst: „Also, vielleicht einen halben Tag lang, oder mal Urlaub machen oder für zwei Stunden.“ Dann reden wir eine Weile über die schönen Dinge, die du auch jetzt schon wieder erleben kannst. Gerade warst du zum ersten Mal im Urlaub. Du hast echte Freunde, die dich über all die Zeit begleiten und deine Familie, die für dich da ist.

Du und die Freiheit

Wenn es für dich so etwas gibt wie ein Hauptwort in deinem Leben, den ganz großen Wunsch, dann ist es Freiheit. Das war schon früher ein Lieblingswort und ist es bis heute geblieben. Was bedeutet dieses Wort für dich? „Freiheit, das ist sehr, sehr wichtig!“, erklärst du mit sicherer Stimme. „Freiheit heißt rausgucken, weißt du?!“. Ja, Freiheit ist für dich der Blick in die Weite. Früher hast du die Weite beim Segeln und Kanufahren genossen. Heute ist es der Blick aus deinem Wohnzimmerfenster über die Dächer hinweg. Mehr noch das Laufen über das Flugplatzgelände auf der Anhöhe. Freiheit erlebst du aber auch in deinem Glauben. Wo ist Gott in deinem Leben? frage ich unvermittelt. Du stutzt kurz. Ich kann es durch die Leitung hören. „Immer da. Natürlich den ganzen Tag. Jesus und der Heilige Geist auch.“ Vor den Schlaganfällen bist du in eine Gemeinde gegangen, warst im Hauskreis. Das ist im Moment zu anstrengend. Aber du hörst oft Andachten und Predigten im Internet, die Losung kannst du lesen. Bibel lesen dagegen ist schwierig, zu viel und zu langer Text, zu viele Eindrücke auf einmal. Doch viele Geschichten sind dir vertraut. Die hast du in dir. […]

Lesen Sie den vollständigen Beitrag in der kostenfreien Printausgabe.

HEFT HIER KOSTENLOS BESTELLEN.

Bild: Dpiola666/iStock.com