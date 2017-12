NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Krieg, als Synonym für Unfrieden, gehört seit jeher zur Geschichte der Menschen. Und damit sind nicht nur die großen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Völkern gemeint, es geht auch um die kleinen, ebenso grausamen und zerstörerischen Fehden, z. B. in Familien. Was wäre nötig, um Frieden zu schaffen? Klaus Dewald hat viel Leid gesehen und nennt einen Ausweg.

„Da sollte man einmal kräftig mit der Faust auf den Tisch hauen. Und dann aufräumen. Dann wäre endlich Ruhe …“ Meistens fallen solche Parolen eher am Stammtisch, doch die Sehnsucht nach einfachen Lösungen ist bei fast jedem Menschen da. Erst recht bei so wichtigen Themen wie Frieden.

Dass Frieden in der Praxis nicht so leicht zu schaffen ist, wird jedem klar, der sich dafür einsetzt. Seit vielen Jahren engagieren wir uns als Hilfswerk Global Aid Network (GAiN) in den Krisenregionen dieser Welt, um Menschen zu helfen – auch, um ihnen Frieden zu bringen. Aber was heißt das? Gerade wurden die Kämpfer des sogenannten islamischen Staates (IS) im Nordirak besiegt. Trotzdem stellt sich keine echte Erleichterung ein. Die Region bleibt fast so unfriedlich wie vorher. Jetzt sind es andere Gruppen, die sich um die Vormachtstellung streiten. Frieden? Fehlanzeige.

Und wenn es kein „Richtig“ gibt?

Idealtypisch entsteht Frieden, weil Menschen reif geworden sind, Einsicht gewonnen haben, überzeugt worden sind. Aber wie diskutiert man mit einer Hundertschaft IS-Soldaten? Ich denke, dass wir damit leben müssen, dass Waffengebrauch für einen Staat manchmal unumgänglich ist. Gleichzeitig muss ich mir aber bewusst machen, dass dies nie der Weg zu einem Sieg ist, und schon gar nicht der zum Frieden. Militärische Befriedung hat mit echtem Frieden so viel zu tun wie eine Waffe mit einer Waffel: gar nichts, selbst wenn es sich ähnlich anhört! Wer zur Waffe greift, der hat schon verloren – auch wenn er vielleicht keine andere Möglichkeit hatte. Bei der idealen Entscheidung stehe ich vor einer richtigen und einer falschen Möglichkeit und wähle natürlich die richtige. Doch bei vielen echten Auseinandersetzungen habe ich nur die Wahl zwischen Falsch und Falsch. Und ich kann mit meiner Entscheidung höchstens für eine Atempause sorgen, um anschließend bestehende Konflikte zu lösen.

Das Äußere ist wichtig

Oft braucht Frieden einen äußeren Rahmen, damit er sich entwickeln kann. Ich denke wieder an den Irak mit seinen stellenweise entvölkerten Landstrichen. Da gibt es Orte, wo vorher eine mehrheitlich christliche Bevölkerung lebte. Die Bedrohung durch den IS ist vorbei. Trotzdem kehren nur wenige Bewohner in ihre alte Heimat zurück. Dort steht kein Stein mehr auf dem anderen. Sie wünschen sich Schutzzonen, Sicherheit, einen Rahmen, in dem sie in Frieden leben können. Wenn diese Iraker im Fernsehen Bilder von europäischen Straßen sehen, ist das für sie der Inbegriff einer sicheren Umgebung. Kein Wunder, wenn sich viele Menschen Frieden von einem Asyl hier versprechen.

Doch es ist nicht nur ein Schritt in Richtung Frieden, wenn bedrohte Menschen aus ihrer Situation herauskönnen. Gerade in der humanitären Hilfe erlebe ich es immer wieder, wie hilfreich es ist, zu den Menschen in ihre Situation hineinzugehen. Immer wieder höre ich: „Dass ihr zu uns gekommen seid, ist ein größeres Geschenk als all das, was ihr mitgebracht habt.“ Unser Hineingehen in eine Krisenregion schafft schon ein Stück Sicherheit im Chaos. Es ist mehr als ein äußerer Rahmen. Hier wächst Hoffnung: „Ich bin nicht vergessen. Es gibt Menschen, die an mich denken. Gott kümmert sich um mich …“

Bild: privat/Claudia Dewalt