NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Manchmal fragt man sich, wer schuld ist. Wer Verantwortung trägt für das Durcheinander im Leben. In der Welt. Im Alltag. Auch im ganz Kleinen und Persönlichen. Und damit fragt man auch, wessen Pflicht es wäre, etwas zu ändern. Angelika Bier und Christina Dietrich haben sich der Frage genähert, wer dafür verantwortlich ist, Frieden zu schaffen.

Vor wenigen Wochen wurde der diesjährige Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben. Dieses Mal ging der angesehene und hoch dotierte Preis an die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung „ICAN“. Außer „ICAN“ standen noch weitere 317 Anwärter auf der Liste, darunter Angela Merkel und Donald Trump. Was die Anwärter wie auch die bisherigen Friedensnobelpreisträger eint, ist, dass sich unter ihnen oftmals große Organisationen und einflussreiche Politiker finden lassen. Man könnte also mit gutem Grund meinen: Wenn denn jemand für den Frieden verantwortlich sei, dann all jene, die über Macht und Einfluss verfügten. In der Tat tragen solche Persönlichkeiten bzw. Organisationen eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Ihre Entscheidungen beeinflussen das Leben vieler Menschen.

Aber die Gesellschaft definiert sich nicht allein dadurch, dass sie in der Form eines großen Bündnisses, eines Landes oder einer Stadt existiert, deren Zukunft durch einzelne Vertreter entscheidend bestimmt wird. Viel eher ist sie die Menge aller kleinen und großen Beziehungen, die wir Menschen als Teil der Gesellschaft haben. So haben wir gegenüber Familie, Freunden, Arbeitskollegen und anderen Mitmenschen eine ganz eigene Verantwortung. Innerhalb dieser kleinen „Bündnisse“, die jeder Mensch hat, sind wir verpflichtet, zum friedlichen Miteinander beizutragen. Wie der Philosoph Karl Jaspers so schön schreibt: „Der Friede beginnt im eigenen Haus.“ Dies bedeutet, dass sich niemand dieser Aufgabe entziehen kann. „Krieg und Frieden“ kennt eben viele Schlachtfelder: Auf dem Schulhof, im Büro, in der Küche oder auch in „Jonas Haus“.

„Jo, Alles klar Mann. Lass chillen!“

„Jonas Haus“ ist eine gemeinnützige Einrichtung in Berlin-Spandau. Direkt an einem sozialen Brennpunkt gelegen, finden hier an 365 Tagen im Jahr die Kinder und Jugendlichen aus der Umgebung Hilfe, Unterstützung und ein breites Angebot an Bildungs- und Freizeitangeboten. Dabei ist eines unserer wesentlichen Anliegen, den Kids und Teens christliche Werte wie auch Näch-stenliebe zu vermitteln. Nicht immer gelingt das. Dann erleben wir, wie unsere Jugendlichen einander die Smartphones demolieren, den einen gegen den anderen aufhetzen und ihrer Wut in verletzenden Worten Ausdruck verleihen. Eine solche Fehde kann sich durchaus lange hinziehen. Obwohl wir dann in Einzel- und Gruppengesprächen versuchen, das Problem zu klären und die Jugendlichen miteinander zu versöhnen, hängt am Ende alles von einer entscheidenden Sache ab: Gelingt es einem Einzelnen, über den eigenen Schatten zu springen und dem Anderen zu vergeben, löst sich der Knoten und es tritt Frieden ein …

