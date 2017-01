Er ist verheiratet, Vater eines zweijährigen Sohnes, 26 Jahre alt und Sportsoldat. Der Ringer gehört in Bruchsal zur Sportfördergruppe, engagiert sich für das sportmissionarische Werk SRS und trainiert in Heilbronn und Massenbachhausen. Im Gespräch mit Detlef Eigenbrodt erzählt er über Olympia, den Wunsch zu gewinnen und darüber, dass Verlieren zwar weh tut, es aber mehr im Leben gibt als Medaillen.

Wie bist du zum Ringen gekommen? War das deine erste sportliche Wahl?

Ich hab im Alter von 5 Jahren damit angefangen, bin sozusagen auf der Matte groß geworden. Mein Vater war Ringertrainer in der Sowjetunion, da kommen wir her, mein Bruder hat gerungen und ich hab sogar mal Fußball gespielt. Zwei Probetrainings beim TSG Hoffenheim. Aber dann wollte ich aufgrund des plötzlichen Todes meines Vaters in seine Fußstapfen treten. Ich mochte das Maskuline am Ringen, und das Rumtoben und Kräftemessen steckt ja in allen Kindern irgendwie drin, in mir auch damals. Das hat viel Spaß gemacht und ich bin dabeigeblieben.

Was muss einer denn außer Spaß an der Sache mitbringen, um ein guter Ringer zu sein?

Eigentlich alles, was man sich so denken kann. Ringen ist historisch betrachtet mit eine der Ursprungssportarten, aus der sich viele andere entwickelt haben. Da brauchst du von allen Attributen was: Ausdauer, Koordination, Kraft, Geschicklichkeit, Beweglichkeit. Und das alles auf einem extrem hohen Niveau. Der Aufwand ist enorm hoch.

Hat deine Frau eigentlich Angst, wenn du zum Wettkampf gehst, dass du mal nicht in einem Stück zurückkommst?

(lacht) Nein, überhaupt nicht, vielleicht hat sich das auch etwas eingespielt, sie hatte ja schon Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber ehrlich, der Sport ist im Grunde nicht gefährlich. Klar, du kannst mal falsch fallen oder ein Gegner wendet nicht erlaubte Griffe an und übt Druck auf die Gelenke aus. Aber das sieht oft schlimmer aus, als es ist. Meine Schwiegermutter kann aber trotzdem nicht sehen, wenn ich ringe. Die hat da echt Angst, dass mir was passiert.

Aber dir passiert nichts, weil du gut bist?

Schön, wenn das so einfach wäre. Als Berufssportler musst du ein großes Maß an Disziplin an den Tag legen. Ich trainiere in der Regel 2-mal täglich. Morgens Kraft und Ausdauer, abends auf der Matte, in der Woche 8 – 10 Einheiten, die inklusive Aufwärmen jeweils eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Da verlangt man seinem Körper schon einiges ab. Das stählt ihn auf der einen Seite, aber wer viel macht, begibt sich damit auch mehr in Situationen, dass dabei was passieren könnte. Pro Tag komme ich mit Training, Wettkämpfen, Trainingslagern, Physio, Arztterminen, Ernährungsplanung und anderem durchschnittlich auf weit über 8 Stunden „Arbeitszeit“. Ist also echt mehr ne Frage der Disziplin …

… von der du bei den Olympischen Spielen in Rio auch ’ne große Portion gebraucht hast.

Ja. Auch wenn es leider nicht so gelaufen ist, wie ich das gern gewollt hätte. Ich habe 4 Kämpfe gekämpft, bin dadurch bis ins Halbfinale gekommen und da dann gegen den amtierenden Weltmeister ausgeschieden. Das warf mich zurück in den Kampf um Bronze. Den hab ich dann auch verloren und bin nur fünfter geworden, das war echt doof.

Wie ist das dann mit der Disziplin? Wenn man verliert?

Gegen den Weltmeister kann man schon mal verlieren, der andere Kampf hat mich emotional echt reingerissen. Ich kannte den Gegner, habe während der Europameisterschaft 5 Monate vor Olympia gegen ihn gekämpft und gewonnen und bei Olympia wegen eines dummen technischen Fehlers verloren. Da war schon nach eineinhalb Minuten Schluss für mich. Vier Jahre harte Arbeit und Vorbereitungszeit weg, das hat mich echt geärgert. Eben auch, weil mir dieser blöde Fehler im Kampf unterlaufen war.

Bild: Detlef Eigenbrodt