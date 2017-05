NEUES LEBEN – Das christliche Ratgeber-Magazin

Was einem nicht alles einfällt, wenn man mal erst anfängt, Fragen zu stellen. Die nach Gott zum Beispiel und danach, wo der heute in der Welt zu finden ist. Wenn er denn zu finden ist. Bettina Becker ging für uns diesem Gedanken nach und schrieb auf, über was sie dabei stolperte.

Gott und die Welt. Manchmal macht mich diese Welt unsicher. Dann, wenn ich die Nachrichten lese, aber auch dann, wenn ich mich in meiner Stadt umschaue. Dann frage ich mich: Wo ist Gott denn hier? Ich finde, er ist manchmal wirklich schwer zu entdecken. Und ich sehe so viele Dinge, die nicht gut laufen, Menschen, die unter unfairen Bedingungen leben, die leiden, so dass es mir wie zwei komplett unterschiedliche Sphären vorkommt: Auf der einen Seite ist Gott – auf der anderen die Welt. Ich bin aufgewachsen mit einem Bild von hell und dunkel. Drinnen und draußen. Drinnen, das war die Gemeinde oder die Kirche, und draußen, das war die „Welt“. Drinnen war es hell, und draußen war es dunkel. Drinnen war Gott, draußen nicht. Und unsere Aufgabe war es, dann manchmal nach draußen zu gehen und ein Licht ins Dunkle zu bringen. Oder eine Brücke zu bauen zwischen Gott und dieser Welt. Eine schöne, aber auch etwas beängstigende Vorstellung. Denn so ein „Draußen“, so ein „Dunkel“ macht mich zuerst einmal unsicher. Aber: ich sollte mich irren – zum Beispiel im Jugendclub „Knast“.

Was haben wir im Knast verloren?

Kurz nachdem mein Mann Simon und ich nach Magdeburg gezogen sind, haben wir bei einem seiner Konzerte einige Jugendliche kennengelernt. Sie luden ihn ein, bei ihnen im Jugendclub aufzutreten. Der Jugendclub heißt „Knast“, weil das Gebäude ein ehemaliges Stasi-Gefängnis ist. Kurz vor Ostern sollte dort eine Disco stattfinden, und sie waren der Meinung, es sei eine gute Gelegenheit, dass Simon dabei ein paar seiner Songs singen sollte. Naiv freuten wir uns über die Einladung und sagten zu. Als wir den Jugendclub betraten, war die Disco schon in vollem Gange. Man verstand sein eigenes Wort nicht, dafür aber überdeutlich die Texte der Songs. Texte, die ich nicht hören wollte. Texte, die ich auch hier nicht wiedergeben will. Texte, die menschenverachtend, erniedrigend, obszön und gewaltverherrlichend sind. Eigentlich ein Grund, direkt wieder zu gehen, vor allem, wenn man an das Lied „Pass auf, kleines Ohr, was du hörst“ denkt. Irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass jetzt mal jemand „herausspaziert“ sagt, mich an die Hand nimmt und wieder zurück in so einen netten Jugendraum mit christlichen Sonnenuntergangspostern setzt, aber da kam keiner. Also blieb ich.

Und die Jugendlichen grölten mit. Während Simon seine Instrumente aufbaute, hatte ich Gelegenheit, mich ein wenig umzuschauen. Es gab eine Bühne, deren hintere Wand mit Graffitis gestaltet war: Übergroße Menschen zielten dort mit Pistolen in den Raum, Blut spritzte und manche der gemalten Figuren waren sehr spärlich bekleidet. Auf der Bühne war eine Stange, an der gerade ein ungefähr sechsjähriges (und das ist jetzt kein Schreibfehler!) Mädchen aus Spaß tanzte. Das alles wollte in dieser kurzen Zeit gar nicht in mein Hirn hinein.

Ich sah Simon, der sein Keyboard aufbaute, dachte kurz an seine Lieder, sowohl von der Art als auch vom Inhalt, und wollte ihm ins Ohr flüstern: „Tu das nicht! Lass uns von hier so schnell wie möglich verschwinden. Wir haben hier nichts verloren!“ Aber meine Gedanken erreichten ihn nicht, und so ging er scheinbar unbeirrt auf die Bühne. Ich wäre am liebsten verschwunden und stellte mich auch schon mal vorsichtshalber in die Nähe des Ausgangs mit dem Autoschlüssel in der Hand. […]

